به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی مانند گلابی، پرتقال، لیموشیرین، سیب، پاپایا، هلو و شلیل از فهرست محصولات پرآب بر خارج شدند تا مشمول تعرفه صادراتی نباشند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس گمرک اعلام کرد؛ بر اساس اعلام صریح معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، هیچ یک از ۸۱ محصول نام برده شده در فهرست ارسالی، پر آب بر نیستند و نباید مشمول پرداخت عوارض صادراتی این محصولات باشند.

دریافت تعرفه صادرات از محصولات پر آب بر از اردیبهشت امسال و در چارچوب پند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم آغاز شد و بر اساس ابلاغیه، مقرر شده بود این عوارض به میزان یک و نیم درصد (۱.۵ %) ارزش صادراتی محصولات مذکور با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اخذ شود.

البته در زمان تصویب قانون در سال ۱۴۰۴ این رقم یک درصد بود، اما قانون تصریح کرده بود که این نرخ طبق برنامه، هر سال نیم درصد افزایش می‌یابد.

این قانون ناظر بر ارزشمند بودن آب در این سرزمین تصویب شده است. چراکه بیش از نیم قرن است که کارشناسان و بسیاری از مدیران بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌گویند؛ آب برای این کشور طلاست و عمل آوردن میوه و هر محصول دیگری در این خاک، علاوه بر نیروی انسانی، تجهیزات، کود، زمین و ده‌ها پیش نیاز دیگر، مقادیر فراوانی از منابع آب کشور را که به سختی تامین می‌شود، به مصرف می‌رساند. از همین رو صادرات یک کیلوگرم سیب یا پسته، فقط به معنی فروختن یک کیلوگرم میوه نیست، بلکه بخشی از منابع ارزشمند آب کشور نیز از این طریق فروخته می‌شود.

در این زمینه جداولی از سوی مراکز مطالعاتی اروپایی منتشر شده که نشان می‌دهد برای تولید یک کیلوگرم سیب حدود ۷۰۰ لیتر آب و برای یک کیلوگرم پرتقال بیش از ۴۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود.

تعیین تعرفه یا عوارض صادرات آب مجازی نیز به این منظور صورت گرفت که با کاستن از جذابیت اقتصادی صادرات محصولات پر آب بر، اشتیاق برای صادرات آنها نیز کاهش یابد و دستکم، بخشی از عواید آن از طریق عوارض نصیب کشور شود.



فهرست محصولاتی که دیگر پر آب بر نیستند:







