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امیر پازواری هویت فرهنگ ایرانی و جلوهای از فرهنگ تبری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین مراسم نکوداشت امیر پازواری در زادگاهش بخش رودبست بابلسر آغاز شد که با اجرای برنامههای مختلف زمینهای برای ایجاد شور و نشاط و بالندگی اهالی این منطقه فراهم شد.
امیر پازواری، برجستهترین چهره شعر تبری و نماد فرهنگ عامه مازندران، از جمله شاعرانی است که نامش در حافظه فرهنگی این سرزمین بیش از هر شاعر بومی دیگری ماندگار شده است
بخشدار رودبست بابلسر به مناسبت برگزاری دومین آیین نکوداشت امیر پازواری اظهار کرد: امیر پازواری هویت فرهنگ ایرانی و جلوهای از فرهنگ تبری است که باید برای نسل جوان معرفی شود.
خاطره مقدس زاده گفت: مراسمهای متنوع برگزاری دومین نکوداشت شاعر و عارف بزرگ شمال کشور با برگزاری آیینهای بومی و محلی در روستاهای بخش رودبست زادگاه این فرهیخته شهیر آغاز شد.
وی با اشاره به این مطلب که مراسم اصلی دومین نکوداشت امیر پازورای با شکوه خاصی در ۱۷ مهرماه امسال در بخش رود بست برگزار میشود، اظهار کرد: از چند روز گذشته تا روز برگزاری این نکوداشت برنامههای مختلف از جمله اجرای بازیهای اصیل مازندرانی در روستاهای این بخش اجرا میشود.
بخشدار رودبست با اشاره به این مطلب که برگزاری این نکوداشت فرصت مناسبی برای ایجاد شور و نشاط در روستاهای این خطه از شمال است، اظهار کرد: مازندران دارای ۴۰۰ بازی بومی و محلی است که بسیاری از این بازیها به فراموشی سپرده شد.
مقدس زاده با بیان این مطلب که اجرای مراسمهای جانبی نکوداشت امیر پازواری با استقبال بسیار خوب اهالی روستاهای مختلف مواجه شد، ادامه داد: استقبال اهالی این روستاها نشان از علاقه مردم این خطه به میراث ارزشمند پیشینیان است.
بخشدار رودبست بابلسر اظهار کرد: مشعل دانایی امیر از جمله ابتکارات برگزاری مراسم نکوداشت امسال است تا جوانان این خطه بیشتر با این شاعر بزرگ و اشعال عرفانی و اخلاقی امیرپازواری آشنا شوند.
خاطره مقدس زاده گفت: بسیاری از نوجوانان و جوانان مازندران که بیشترین توجه آنها به شبکههای اجتماعی است برگزاری این نکوداشت فرصتی مناسب در جهت معرفی بزرگانی همچون امیر پازواری است.
وی با اشاره به این مطلب که برگزاری این مراسم ثبت ملی خواهد شد که این اتفاق بعد از برگزاری سومین نکوداشت در سال آینده انجام میشود، اظهار کرد: برای برگزاری این نکوداشت از ظرفیتهای بخش استفاده شد.