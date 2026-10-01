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۱۱۲ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات استان سمنان با مجموع سرمایهگذاری ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شورای اداری این استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و جمعی از مدیران استانی، در جلسه شورای اداری، مجموعهای از طرحهای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان سمنان در بخشهای ارتباطات روستایی، شبکه تلفن همراه، فیبرنوری، شبکه مخابراتی، زیرساختهای IP و خدمات بانکی روستایی افتتاح شد.
توسعه ارتباطات روستایی و پوشش همراه
در بخش اجرای طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO)، ۲۱ پروژه با مجموع سرمایهگذاری یک هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که شامل توسعه فیبرنوری در قالب پروژه توسعه ارتباطات روستایی و تأمین ارتباط و اینترنت ۲۱ روستا از طریق راهاندازی ۱۵ ایستگاه تلفن همراه روستایی و ارتقای فناوری چهار ایستگاه تلفن همراه است.
همچنین شرکت ارتباطات سیار ایران، ۱۶ پروژه را با سرمایهگذاری ۷۲۵ میلیارد ریال افتتاح کرد که راهاندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم و اجرای طرح ارتقای فناوری و تعویض دکل ۱۵ ایستگاه تلفن همراه شهری در استان، از جمله این طرحهاست.
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز ۱۵ پروژه را با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال به بهرهبرداری رساند که توسعه فیبرنوری منازل و کسبوکارها (FTTx) در شهرستانهای شاهرود و بسطام، راهاندازی ۱۲ ایستگاه تلفن همراه شهری و یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم، از جمله آنهاست.
توسعه فیبرنوری و زیرساختهای شبکه
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز ۱۶ پروژه ارتقای فناوری ایستگاههای تلفن همراه نسل سوم به نسل چهارم را با سرمایهگذاری ۴۸۰ میلیارد ریال در استان سمنان افتتاح کرد.
همچنین شرکت آسیاتک، ۶ پروژه توسعه فیبرنوری منازل و کسبوکارها (FTTx) را در ۶ شهر استان شامل مهدیشهر، سرخه، گرمسار، میامی، دامغان و سمنان، با سرمایهگذاری ۱۵ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال اجرا کرده است.
در بخش شرکت مخابرات ایران نیز ۳۲ پروژه در حوزههای توسعه فیبرنوری، سیستمهای انتقال، توسعه سوئیچ، دیتا، ساختمان، پاور و تأسیسات با سرمایهگذاری ۶۳۳ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
تقویت زیرساخت IP و خدمات ارتباطی
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز سه پروژه را با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح کرد که خرید تجهیزات و خدمات فاز دوم توسعه شبکه IP ملی، فاز سوم توسعه و ارتقای پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی داخلی و بهروزرسانی شبکه سوئیچینگ بینشهری و بینالملل، از جمله آنهاست.
در حوزه خدمات بانکی روستایی نیز پستبانک ایران سه پروژه را با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رساند که راهاندازی و تجهیز سه باجه بانکی روستایی در مناطق بایاتبالا، گرمسار و باجه شهرک صنعتی سمنان را شامل میشود.
مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای ۱۱۲ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات استان سمنان، ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال است که در بخشهای مختلف ارتباطات روستایی، توسعه شبکههای تلفن همراه، فیبرنوری، زیرساختهای مخابراتی و شبکه IP کشور به بهرهبرداری رسیدهاند.