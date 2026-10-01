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در ۴۸ ساعت گذشته، بابلسر با ۱۱۸ میلیمتر بارش، پربارشترین ایستگاه مازندران را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: در بازه ۴۸ ساعته از ۷ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۵، شاهد بارشهای قابل توجه در بخشهای مختلف استان بودهایم.
بهزادی افزود: دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد که توزیع بارش در استان یکسان نبوده و برخی مناطق با بارشهای سیلآسا و برخی دیگر با بارشهای بسیار کم مواجه شدهاند.
پربارشترین ایستگاههای استان
در صدر پربارشترین ایستگاههای مازندران در این بازه زمانی، بابلسر با ۱۱۸.۶ میلیمتر بارش قرار دارد. پس از آن، نوشهر با ۸۱.۲ میلیمتر و سوختهسرا با ۵۹.۵ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
سایر ایستگاههای پربارش استان عبارتند از:
تاکام: ۵۹.۵ میلیمتر
سوخته سرا: ۴۶ میلیمتر
دشتناز-فرودگاه: ۳۵.۴ میلیمتر
پل سفید: ۳۳.۲ میلیمتر
چمستان: ۳۲ میلیمتر
ورکی: ۳۱ میلیمتر
ایزدشهر: ۲۸.۷ میلیمتر
بورخیل: ۲۱.۵ میلیمتر
وزارمحله: ۲۱ میلیمتر
کمبارشترین ایستگاههای استان
در نقطه مقابل، برخی ایستگاهها بارش بسیار کمی را تجربه کردهاند. کلاردشت با ۲ میلیمتر، آلاشت با ۱.۸ میلیمتر، کلاردشت لاهو با ۱.۵ میلیمتر، رامسر با ۱.۵ میلیمتر، بابلکنار با ۱.۵ میلیمتر و سلمانشهر با ۱.۱ میلیمتر از جمله کمبارشترین ایستگاههای استان در این بازه ۴۸ ساعته بودهاند.
طوفانیترین ایستگاه؛ دشتناز با باد ۲۵ متر بر ثانیه
بر اساس جدول سرعت باد ایستگاههای ساحلی استان، دشتناز با ثبت سرعت باد ۲۵ متر بر ثانیه (۲۲ نات)، طوفانیترین ایستگاه مازندران در این مدت بوده است. پس از آن، بلده با ۱۷متر بر ثانیه و کجور با ۱۳ متر بر ثانیه در رتبههای بعدی قرار دارند.
دادههای ثبتشده نشان میدهد که در ۴۸ ساعت گذشته، استان مازندران شاهد توزیع نامتوازن بارش بوده است. بارشهای سنگین در مناطق مرکزی و غربی استان، بهویژه در بابلسر و نوشهر، و بارشهای بسیار کم در مناطق شرقی و برخی نقاط غربی، نشاندهنده ماهیت رگباری و محلی بارشهای پاییزی است.
همچنین سرعت بالای باد در ایستگاههای ساحلی، ضرورت توجه به هشدارهای دریایی و ایمنی تردد در محورهای ساحلی را دوچندان میکند.