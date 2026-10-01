به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری «خدرآوی» در شهرستان میرآباد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فصل تازه‌ای از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه را در قالب رویداد اینوا رقم زد.

این مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان دارای مجموعه‌ای متنوع از امکانات اقامتی، تفریحی و رفاهی و مقصدی جذاب برای گردشگران و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه است.

سوئیت‌های اقامتی، رستوران و کافه، استخر، شهربازی، ایستگاه قایق‌سواری و دیگر فضا‌های تفریحی و خدماتی، بخش‌هایی از این مجموعه گردشگری را تشکیل می‌دهند تا خدرآوه به یک مجموعه جامع برای اقامت، تفریح و گذران اوقات فراغت و ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی تبدیل شود.

همچنین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری انگور سیاه شهرستان میرآباد با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مردم منطقه برگزار شد.



استاندار آذربایجان‌غربی در این جشنواره با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان میرآباد، گفت: انگور سیاه یکی از مزیت‌های مهم کشاورزی این منطقه است و باید با نگاه توسعه‌محور، زمینه

معرفی، فرآوری و عرضه محصولات این حوزه در بازار‌های داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.

رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه شهرستان‌های استان بر پایه ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های واقعی هر منطقه دنبال می‌شود، افزود: میرآباد نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و فرهنگی خود، به یکی از کانون‌های مهم رونق اقتصادی و گردشگری جنوب آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

در این جشنواره، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری میرآباد در کنار محصولات متنوع کشاورزی و صنایع دستی منطقه به نمایش درآمد و بازدیدکنندگان با بخشی از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این شهرستان آشنا شدند.