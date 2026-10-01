پخش زنده
امروز: -
با حضور استاندار آذربایجانغربی عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری شهرستان میرآباد، با سرمایهگذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری «خدرآوی» در شهرستان میرآباد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فصل تازهای از توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی این منطقه را در قالب رویداد اینوا رقم زد.
این مجتمع گردشگری با سرمایهگذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان دارای مجموعهای متنوع از امکانات اقامتی، تفریحی و رفاهی و مقصدی جذاب برای گردشگران و زمینهساز رونق اقتصادی منطقه است.
سوئیتهای اقامتی، رستوران و کافه، استخر، شهربازی، ایستگاه قایقسواری و دیگر فضاهای تفریحی و خدماتی، بخشهایی از این مجموعه گردشگری را تشکیل میدهند تا خدرآوه به یک مجموعه جامع برای اقامت، تفریح و گذران اوقات فراغت و ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای محلی تبدیل شود.
همچنین جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری انگور سیاه شهرستان میرآباد با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و مردم منطقه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این جشنواره با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر شهرستان میرآباد، گفت: انگور سیاه یکی از مزیتهای مهم کشاورزی این منطقه است و باید با نگاه توسعهمحور، زمینه
معرفی، فرآوری و عرضه محصولات این حوزه در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.
رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه توسعه شهرستانهای استان بر پایه ظرفیتهای بومی و مزیتهای واقعی هر منطقه دنبال میشود، افزود: میرآباد نیز میتواند با تکیه بر ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و فرهنگی خود، به یکی از کانونهای مهم رونق اقتصادی و گردشگری جنوب آذربایجانغربی تبدیل شود.
در این جشنواره، ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری میرآباد در کنار محصولات متنوع کشاورزی و صنایع دستی منطقه به نمایش درآمد و بازدیدکنندگان با بخشی از توانمندیها و پتانسیلهای این شهرستان آشنا شدند.