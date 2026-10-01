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یادواره شهیدان شهرستان نطنز در میدان ۱۷ شهریور این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه سپاه امیرالمومنین (ع) استان اصفهان در این آیین گفت: یادواره شهدا سرشار از ویژگیهای اخلاقی و ایثارگرانه، یادآور رشادت، دلیری و جانفدایی طلایه داران ایثار است که باید در سراسر جهان این فرهنگ ترویج یابد.
سردار حکمتیان افزود: امنیت، اقتدار، آرامش و عزت ایران به پاس ایثار شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگهای تحمیلی دوم و سوم رقم خورده است.
مداحی و روایت گری و برپایی ایستگاه شعارنویسی و میدان داری مردم مبعوث شده از دیگر برنامههای این یادواره بود.
شهرستان نطنز در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۱۵۰ شهید تقدیم نظام انقلاب اسلامی ایران کرده است.