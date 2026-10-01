به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون توانبخشی مدیرکل بهزیستی گلستان صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت روز سالمندان، در پارک شهر گرگان، گفت: دَه درصد جمعیت حدود دو میلیون نفری استان، سالمند هستند.

فاطمه فتحی، جمعیت سالمند گلستان را دویست‌هزار نفر اعلام کرد و افزود: تدوین سندهای ملی سالمندی، اقتصاد و اشتغال نقره‌ای و تشکیل شورای‌عالی سالمندان در استان، در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان در دست اقدام است.

وی اضافه‌کرد: گرگان، مرکز گلستان با ۶۰هزار نفر سالمند، شهر دوستار سالمندان در سطح ملی مطرح است.