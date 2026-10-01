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معاون توانبخشی مدیرکل بهزیستی گلستان در مراسم بزرگداشت روز سالمندان در گرگان گفت: گرگان به عنوان شهر دوستار سالمندان در سطح ملی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون توانبخشی مدیرکل بهزیستی گلستان صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت روز سالمندان، در پارک شهر گرگان، گفت: دَه درصد جمعیت حدود دو میلیون نفری استان، سالمند هستند.
فاطمه فتحی، جمعیت سالمند گلستان را دویستهزار نفر اعلام کرد و افزود: تدوین سندهای ملی سالمندی، اقتصاد و اشتغال نقرهای و تشکیل شورایعالی سالمندان در استان، در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان در دست اقدام است.
وی اضافهکرد: گرگان، مرکز گلستان با ۶۰هزار نفر سالمند، شهر دوستار سالمندان در سطح ملی مطرح است.