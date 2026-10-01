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رئیس پلیس راه استان گفت: بارش اولین باران پاییزی باعث لغزندگی جادهها در محورهای مواصلاتی کرمانشاه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری با اشاره به بارش اولین بارش پاییزی در کرمانشاه گفت: رانندگان باید هنگام تردد احتیاط کنند و سرعت را بویژه در جاده های پرپیچ و خم تا حدی که کاملا بر خودرو تسلط داشته باشند پایین بیاورند.
رئیس پلیس راه استان گفت: در شرایط لغزندگی باید فاصله با اتومبیل جلویی بیشر رعایت شود و رعایت سرعت مطمئنه اولویت بیشتری دارد.
وی افزود: به دلیل اینکه در جادههایی که اولین باران پاییزی در آن باریده شده است میزان سرعت وسایل نقلیه با احتمال لغزندگی نسبت مستقیم دارد پس رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی و اجتناب از عجله و شتاب در رانندگی مهمترین توصیه پلیس راه به رانندگان است.