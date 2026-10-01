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بر اثر واژگونی خودروی سواری در محور اراک به قم در تاریخ نهم مهر، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۰۹:۳۷ به سامانه ۱۱۵ یک مورد واژگونی خودروی النود در محور اراک ـ قم، روبهروی شهسواران، به اورژانس اعلام شد.
بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس محسن حیدری خیرآباد و امیرالمومنین (ع) معصومیه به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه، یک زن ۵۸ ساله بر اثر شدت جراحات در صحنه جان باخت و دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی لازم توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی، به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل شدند.