به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، جانشین فرمانده انتظامی استان با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، با انجام اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

سردار علی اصغر جمالی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهر قزوین اعزام و در بازرسی از آن، ۵ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر از نوع حشیش کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.