پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بر استفاده از ظرفیتهای شبکه توزیع و توسعه نمایندگیهای استانی برای افزایش دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی تولید داخل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در بازدید از شرکت آتا طب با اشاره به دقت و ظرافت بهکاررفته در فرآیند تولید محصولات این مجموعه اظهار کرد: توجه به جزئیات و دقت در تولید تجهیزات پزشکی اهمیت زیادی دارد و این موضوع میتواند در کیفیت نهایی محصولات اثرگذار باشد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در این بازدید افزود: موضوعات مرتبط با زنجیره توزیع تجهیزات نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه به این بخش در کنار تولید و عرضه تجهیزات تأکید شد.
علیزاده همچنین بر راهاندازی و عملیاتی شدن سامانه مربوط به ثبت و پیگیری خدمات و تعمیرات تأکید کرد و گفت: لازم است سازوکار مشخصی برای ثبت و پیگیری این خدمات وجود داشته باشد تا فرآیند ارائه خدمت به مراکز درمانی و مصرفکنندگان با نظم و شفافیت بیشتری انجام شود.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت بازار تجهیزات پزشکی در استانهای مختلف کشور ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان توزیعکننده در استانهاست تا دسترسی به محصولات تولید داخل در نقاط مختلف کشور تسهیل شود.
وی افزود: میتوان متناسب با میزان مصرف و تعداد اعمال جراحی در استانهای مختلف، برای ایجاد نمایندگی یا همکاری با توزیعکنندگان محلی برنامهریزی کرد. این اقدام علاوه بر توسعه بازار تولیدکنندگان، میتواند به دسترسی سریعتر مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز کمک کند.
علیزاده تصریح کرد: توسعه شبکه توزیع در کنار تولید، موجب تقویت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی میشود و میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت تولید داخل را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای موجود برای حمایت از تولید داخل تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که به افزایش دسترسی، تقویت شبکه توزیع و حضور مؤثرتر محصولات تولید داخل در مراکز درمانی کمک کند، باید مورد توجه قرار گیرد.
در این بازدید موضوعاتی از جمله کیفیت تولید، خدمات پس از فروش، ساماندهی تعمیرات و توسعه شبکه توزیع تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.