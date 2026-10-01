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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از اشتغال ۸۲ هزار و ۹۲۱ نفر در بخش صنعت استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سلیمان علیجاننژاد گفت: هماکنون ۸۲ هزار و ۹۲۱ نفر در بخش صنعت و واحدهای تولیدی مازندران مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: بیش از ۳۱۰۰ نفر نیز در بخش معدن استان فعالیت میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در بخش تجارت و واحدهای صنفی نیز ۳۲۲ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.
علیجاننژاد افزود: سهم اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت مازندران از کل کشور ۵.۳ درصد است.