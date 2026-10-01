مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از اشتغال ۸۲ هزار و ۹۲۱ نفر در بخش صنعت استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سلیمان علیجان‌نژاد گفت: هم‌اکنون ۸۲ هزار و ۹۲۱ نفر در بخش صنعت و واحد‌های تولیدی مازندران مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: بیش از ۳۱۰۰ نفر نیز در بخش معدن استان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در بخش تجارت و واحد‌های صنفی نیز ۳۲۲ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

علیجان‌نژاد افزود: سهم اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت مازندران از کل کشور ۵.۳ درصد است.