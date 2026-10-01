به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از مجموع ۱۶۳ هزار و ۶۶۸ مشمول ساکن در استان تا کنون ۹۵ هزار و ۸۸۰ نفر معادل ۵۹ درصد به عضویت این صندوق در آمدند و نیمه نخست امسال نیز عضویت مشمولین هفت درصد افزایش یافته است.

محمدرضا بیدی افزود: در شش ماهه اول امسال بیش از هزار ۴۶۰ نفر از هم استانی ها به عضویت این صندوق درآمدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۷ درصدی و استقبال بیشتر هم استانی ها بوده‌ایم.

وی حاطرنشان د: مزایای این صندوق مشابه سایر صندوق‌های بیمه‌ای مثل تامین اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری بازماندگان و نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای است که با توجه به شرایط بیمه شده و بیمه پردازی به بیمه شدگان ارائه می‌شود.