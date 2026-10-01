با هدف برنامه ریزی برای حج تمتع ۱۴۰۶ و حج عمره مفرده، همایش کارگزاران حج و زیارت اردبیل با حضور حجت‌الاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، استان اردبیل۳۵۰ کارگزار فعال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم احدی، مدیر حج و زیارت استان در همایش کارگزاران حج و زیارت اردبیل گفت: ۳۵۰ کارگزار حج فعال در استان اردبیل وجود دارد و ۶۱ معاون آموزشی نیروی جوان نیز جذب شده است.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان حج تمتع افزود: ۶۰۱ نفر برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کرده‌اند و ظرفیت استان اردبیل در این زمینه ۷۰۰ نفر است.

مدیر حج و زیارت استان اردبیل ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود، تلاش می‌شود زمینه اعزام زائران استان به حج تمتع با بهترین شرایط و خدمات فراهم شود.

احدی یادآور شد: جذب نیرو‌های جوان و آموزش‌دیده در حوزه حج و زیارت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.