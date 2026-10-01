به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در این مراسم گفت: این ۷ عنوان کتاب با موضوعات خاطره، زندگی نامه‌ی شهدا، شعر، کودک و شناسنامه‌ی دانش آموزان و معلم‌ها و والدین شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.

بیشتر بخوانید: رونمایی از جایزه ملی مسیر میناب هرمزگان

سرهنگ پاسدار حمید رضا زارعی افزود: این کتابها، جهان آرا، روز نهم، امام قلی خان، پسر آبادان و خرمشهری که من دیدم به قلم حجت الاسلام پودات و کتاب سیگنال به قلم فیروزه بندرجا و ماذنه‌های بلند نوشته‌ی محمود نارویی است.

همچنین ۱۰ کتاب صوتی هم با موضوعات نبرد هرمز و دفاع مقدس منتشر شده است.

وی گفت: تا پایان سال هم از ۴۰ کتاب و ۱۰ کتاب صوتی دیگر رونمایی می‌شود.