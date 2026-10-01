مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: تصمیم نهایی درباره نحوه برگزاری کلاس‌های درسی مدارس کیش به زودی اعلام کرد.

اعلام نحوه برگزاری کلاس‌های درسی مدارس در کیش، به زودی

اعلام نحوه برگزاری کلاس‌های درسی مدارس در کیش، به زودی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائی‌فرد گفت: برگزاری حضوری کلاس‌ها از اولویت‌های برنامه‌های آموزشی درکشور است، اما با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان، آموزش مدارس در دو هفته اول مهر غیرحضوری اعلام شده است.

او افزود: برگزاری آموزش با روش ترکیبی، تشکیل اجتماعات کوچک یادگیری و برگزاری کلاس‌ها در فرهنگسرا‌ها یا مساجد نیز با تصویب شورای آموزشی مدارس و رضایت اولیا امکان‌پذیر است.

مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: تصمیم نهایی درباره ادامه آموزش به شیوه ترکیبی، در اطلاعیه‌های بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.