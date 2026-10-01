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مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: تصمیم نهایی درباره نحوه برگزاری کلاسهای درسی مدارس کیش به زودی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عباس رجائیفرد گفت: برگزاری حضوری کلاسها از اولویتهای برنامههای آموزشی درکشور است، اما با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان، آموزش مدارس در دو هفته اول مهر غیرحضوری اعلام شده است.
او افزود: برگزاری آموزش با روش ترکیبی، تشکیل اجتماعات کوچک یادگیری و برگزاری کلاسها در فرهنگسراها یا مساجد نیز با تصویب شورای آموزشی مدارس و رضایت اولیا امکانپذیر است.
مدیر آموزش و پرورش کیش، گفت: تصمیم نهایی درباره ادامه آموزش به شیوه ترکیبی، در اطلاعیههای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.