وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سی و سومین اجلاس سراسری نماز، برای سومین سال متوالی در دولت چهاردهم به‌عنوان دستگاه شایسته تقدیر در حوزه ترویج و اقامه نماز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سی‌ وسومین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، امروز پنجشنبه ۹ مهر در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد و از دستگاه‌های برتر در زمینه توسعه فرهنگ نماز و اهتمام به اقامه این فریضه تقدیر شد.

در این مراسم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل مجموعه اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه اقامه نماز، برای سومین بار متوالی در دولت چهاردهم شایسته تقدیر شناخته شد.

تقدیر از رئیس شورای فرهنگی وزارت ارتباطات

در جریان این اجلاس، تقدیرنامه رئیس‌جمهور و همچنین تقدیرنامه رئیس مجلس شورای اسلامی به غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و رئیس شورای فرهنگی و اقامه نماز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اهدا شد.

تداوم این موفقیت، حاصل برنامه‌ریزی و پیگیری‌های معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و فعالیت‌های شورای فرهنگی وزارت ارتباطات در زمینه برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مجموعه وزارتخانه است.

تقدیر از سه مجموعه تابعه وزارت ارتباطات

در این دوره از اجلاس، برای نخستین بار مجموعه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که در زمینه اقامه نماز و توسعه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آن اقدامات مؤثری داشته‌اند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر این اساس، شرکت ارتباطات زیرساخت، پست بانک ایران و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سه مجموعه تابعه وزارت ارتباطات، مورد تقدیر قرار گرفتند و لوح تقدیر آنها به نمایندگان این مجموعه‌ها اهدا شد.

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و شورای فرهنگی این وزارتخانه با همراهی مجموعه‌های تابعه، در دولت چهاردهم برنامه‌های مختلفی را با هدف تقویت فرهنگ اقامه نماز، فراهم‌سازی زمینه مشارکت کارکنان و خانواده‌های آنان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در سطح وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه دنبال کرده‌اند.

سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز با محوریت ترویج و توسعه فرهنگ نماز و با حضور مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، پنجشنبه ۹ مهرماه در مشهد مقدس برگزار شد.