مسیر ۴۵ کیلومتری از فین کاشان تا امامزاده علی بن محمد باقر (ع) را پیاده آمده‌اند و آماده برگزاری آیین سنتی قالیشویان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان گفت: هزاران نفر از مردم فین کاشان در حرکتی نمادین در قالب کاروان پیاده وارثان حماسه خونین اردهال از فین کاشان راهی مشهد اردهال شدند.

محمد احترامی افزود: بر اساس سنتی دیرینه این کاروان پیاده صبح امروز برای برگزاری آیین سنتی مذهبی قالیشویان از فین کاشان حرکت کرده و مسیر ۴۵ کیلومتری را تا آستان مقدس امامزاده علی بن محمد باقر (ع) پای پیاده پیموده و آماده برگزاری آیین سنتی قالیشویان در دومین جمعه مهر می‌شوند.

وی گفت: دومین جمعه ماه مهر در کاشان به جمعه جار یا روز فراخوانی مردم به مراسم قالی‌شویی معروف است.

مسئول ستاد برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان افزود: قالی‌شویان تنها مراسم سنتی مذهبی است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است و نمایشی نمادین از تشییع و خاکسپاری سلطان علی‌بن امام محمد باقر (ع) است.

احترامی گفت: هر سال یک روز پیش از قالیشویان، هزاران نفر از مردم عزادار سیاه پوش برای شرکت در آیین سوگواری فرستاده حضرت امام محمد باقر (ع) در سال ۱۱۳ هجری قمری به این منطقه، راهی مشهد اردهال می‌شوند.

آئین سنتی مذهبی قالیشویان به عنوان میراث جهانی ناملموس ایران به ثبت یونسکو رسیده است.