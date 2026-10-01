­با دستور رئیس سازمان بازرسی، معاون اقتصادی این سازمان با حضور در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و وصول درآمدها و مطالبات نفتی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی افزایش نرخ ارز و با هدف صیانت از منابع ارزی و تقویت ظرفیت‌های نقدینگی کشور، با دستور جهانگیر رئیس سازمان بازرسی، ستار شیرعالی معاون اقتصادی این سازمان به همراه بازرس کل امور بانک و بیمه، بازرس کل امور نفت و بازرسان مربوطه با حضور در بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، آخرین وضعیت بازار ارز، منابع ارزی و وصول درآمد‌ها و مطالبات نفتی را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

تأکید بر مدیریت و اولویت‌بندی منابع ارزی

در این بازدید‌ها و جلسات تخصصی، موضوع مدیریت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی مصارف آن در شرایط کنونی مورد تأکید قرار گرفت.

تسریع در وصول مطالبات نفتی

در بخش دیگری از این پیگیری میدانی، وضعیت وصول درآمد‌های نفتی و مطالبات شرکت ملی نفت ایران بررسی شد. همچنین مقرر شد وصول مطالبات قطعی و احصاشده از بدهکاران نفتی با قید فوریت دنبال و فرآیند وصول آنها تسریع شود و نظارت مستمر بر این فرآیند در دستور کار قرار گیرد.

هشدار به بانک مرکزی درباره تخصیص ارز

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در ادامه این بازدید طی نامه‌ای به بانک مرکزی درباره ضرورت مدیریت و اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی در شرایط جنگ هشدار داد.

در این نامه با تأکید بر اینکه باید تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و ذخایر استراتژیک در اولویت اول مدیریت مصرف ارز قرار گیرد، تصریح شد که شرکت‌ها موظف‌اند ابتدا تعهدات ارزی خود را تسویه کنند تا مجاز به دریافت ارز جدید شوند.

در نامه فوق همچنین بر الزام بانک‌های عامل به استعلام منابع ارزی شرکت‌ها نزد خود از بانک مرکزی قبل از هرگونه مکاتبه و نظارت دقیق شعب تأکید شده است.