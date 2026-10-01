به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت توزیع برق استان اصفهان؛ در عملیات مشترک کارشناسان این شرکت با پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان لنجان، ۵ دستگاه استخراج رمزارز که با انشعاب غیرمجاز از شبکه برق تغذیه می‌کردند، در شهر باغبهادران شناسایی و توقیف شد.

این تعداد دستگاه غیرمجاز، باری معادل مصرف برق ۵۰ واحد مسکونی را به شبکه توزیع تحمیل می‌کردند.

امور برق لنجان با تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی برای صیانت از شبکه توزیع برق، از مردم دعوت کرد: با اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند و به ازای اطلاع هر دستگاه ماینر، سه میلیون تومان پاداش دریافت کنند.