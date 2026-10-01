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با وجود تشدید فشارها و اعمال تحریمهای جدید علیه صنعت هوانوردی ایران، ارتباط هوایی میان ایران و پاکستان همچنان برقرار است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد؛ در حال حاضر، هفتهای هشت پرواز در مسیرهای تهران ـ اسلامآباد، تهران ـ لاهور، تهران ـ کراچی و مشهد ـ لاهور و کراچی انجام میشود و شرکتهای ماهان، تابان و ایران ایرتور در این مسیرها فعالیت دارند.
اکنون، در کنار روابط سیاسی و اقتصادی، استمرار پروازهای مستقیم، پیوندهای انسانی و تجاری دو کشور را نیز زنده نگه داشته است.
پاکستان در تحولات اخیر منطقه نیز بر ادامه گفتوگو و دیپلماسی تأکید کرده و در مقاطعی برای میانجیگری میان ایران و آمریکا تلاش کرده است. مقامهای پاکستانی همچنین بر روابط مستقل و دیرینه اسلامآباد با تهران تأکید کردهاند.
ادامه این پروازها در شرایط کنونی، نشاندهنده استمرار ارتباطات مردمی و اقتصادی میان ایران و پاکستان است؛ دو کشوری که اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیقی با یکدیگر دارند.