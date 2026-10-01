برنامهریزی برای حضور هیئتهای تجاری خارجی در اکسپوی شیراز
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برنامهریزی برای دعوت و میزبانی از هیئتهای تجاری خارجی در اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برنامهریزی برای دعوت و میزبانی از هیئتهای تجاری خارجی در اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز خبر داد و گفت: هدف از حضور این هیئتها، ایجاد زمینه برای گفتوگوی مستقیم میان تولیدکنندگان و صنعتگران استان با فعالان اقتصادی خارجی و شکلگیری همکاریهای تجاری است.
محسن نهاوندی در نشست شرکت بینالمللی نمایشگاههای فارس با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز اظهار کرد: تمرکز این دوره از نمایشگاه بر معرفی توانمندیهای صادراتی استان و کشور و ایجاد زمینه برای توسعه تعاملات تجاری است.
وی افزود: برنامهریزیهای مدونی برای دعوت و میزبانی از هیئتهای تجاری خارجی انجام شده است و رایزنیهای اولیه نیز در این زمینه صورت گرفته تا تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند در فضایی حرفهای با اعضای این هیئتها وارد مذاکره شوند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری جلسات بنگاه به بنگاه گفت: ارتقای کیفیت جلسات «بیتوبی» یکی از اولویتهای اکسپو پیشرو است و بر همین اساس، ایجاد میزهای مذاکره هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.
نهاوندی ادامه داد: زیرساختهای مورد نیاز در حال آمادهسازی است تا تجار داخلی و خارجی در جریان برگزاری نمایشگاه بتوانند در جلسات اختصاصی، ظرفیتهای همکاری و قراردادهای تجاری را بررسی کنند.
وی با اشاره به روند آمادهسازی نمایشگاه گفت: هماهنگیهای لازم برای برگزاری این رویداد در حال انجام است تا اکسپوی ۲۰۲۶ شیراز زمینه معرفی ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی استان فارس را فراهم کند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس اضافه کرد: همکاری دستگاههای دولتی و بخش خصوصی میتواند به دستیابی به نتایج اقتصادی و شکلگیری تفاهمنامههای تجاری در جریان این نمایشگاه کمک کند.