مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از اجرای طرح نوسازی، بهسازی و ارتقای تجهیزات ایستگاه‌های فاضلاب در مناطق چهارگانه کلان‌شهر اهواز با هدف افزایش آمادگی و پایداری شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و افزایش آمادگی شبکه فاضلاب برای فصل بارندگی، عملیات به‌روزرسانی و نوسازی ایستگاه‌های فاضلاب در مناطق مختلف اهواز آغاز شده و با پیشرفت مطلوب در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به ضرورت بازسازی و ارتقای تجهیزات ایستگاه‌های فاضلاب در شرق و غرب اهواز، تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه تابلو برق مورد سرویس، بازسازی و بهسازی قرار گرفته و تجهیزات آنها ارتقا یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز ادامه داد: علاوه بر تأمین و خرید الکتروپمپ‌های جدید، ۹۵ دستگاه الکتروپمپ با توان و ظرفیت‌های مختلف پس از انجام عملیات نوسازی و بهسازی، مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

عیداوی با اشاره به استمرار عملیات لایروبی و شست‌وشوی شبکه فاضلاب در مناطق مختلف شهر گفت: همزمان با اجرای طرح نوسازی ایستگاه‌ها، گروه‌های عملیاتی در شرق و غرب اهواز در حال لایروبی و شست‌وشوی خطوط فاضلاب هستند تا سطح آمادگی شبکه پیش از آغاز بارندگی‌ها افزایش یابد.

وی اظهار کرد: دفع آب‌های سطحی در حوزه وظایف شهرداری و مجموعه خدمات شهری است و شرکت آب و فاضلاب در این زمینه مسئولیت مستقیم ندارد؛ با این حال، آبفا اهواز در چارچوب وظایف، ظرفیت‌ها و امکانات موجود، با بهره‌گیری از ظرفیت ایستگاه‌های فاضلاب، تجهیزات و گروه‌های عملیاتی، در کنار دستگاه‌های خدمات‌رسان خواهد بود.

عبیداوی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب اهواز با تداوم عملیات نوسازی و بهسازی ایستگاه‌ها، لایروبی و شست‌وشوی شبکه و افزایش آمادگی تجهیزات، تلاش می‌کند در زمان بارندگی خدمات پایدار و مطلوبی به شهروندان ارائه دهد و در چارچوب ظرفیت‌های موجود، پشتیبان اقدامات دستگاه‌های متولی دفع آب‌های سطحی باشد.