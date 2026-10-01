به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت: دانش‌آموزان کلاتی بار دیگر با تکیه بر استعداد، خلاقیت و روحیه پژوهشگری، توانمندی‌های خود را در عرصه ملی به نمایش گذاشتند و موفق به کسب مقام نخست کشوری در محور باشگاه دانش‌آموزی انرژی‌های نوین شدند.

رمضان پروانه افزود: تیم زمین نیراد وابسته به پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابوریحان بیرونی، با حضور کیمیا بهشتی دربندی به عنوان سرگروه، رها دلیرجلایر و لیلا هاشمی‌نژاد در این رقابت علمی حضور یافت و با ارائه دستاوردهای خود، بر سکوی نخست کشور ایستاد.