به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره۳۳ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۲ و با ادامه فعالیت امواج بارشی و افزایش گرادیان خطوط فشاری، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید دراستان پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره: رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) و رعدوبرق و تند باد لحظه ای روز جمعه مورخ (۱۰/۰۷/۱۴۰۵) است و تا اواخر وقت روز شنبه مورخ (۱۱/۰۷/۱۴۰۵) در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد؛ احتمال خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی در این شرایط ضروری است.