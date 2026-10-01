جانباز روشن دِل اصفهانی، دو محکوم مالی را از بند به آغوش خانواده بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: جانباز روشن دل اصفهانی با اهدای ۱۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان زمینه آزادی ۲ محکوم مالی را از بند فراهم کرد.

اسد الله گرجی زاده افزود: آزادی زندانیان مالی در بند، به معنای بازگشت اعضای خانواده به محیط امن زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از استمرار حبس است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ستاد دیه با استفاده از ظرفیت خیران، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تلاش می‌کند، زمینه آزادی افرادی را فراهم کند که به دلیل محکومیت‌های مالی و غیرعمد در زندان به سر می‌برند.

اسدالله گرجی زاده ادامه داد: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.