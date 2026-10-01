نمایش اقتدار جانفدایان در زنجان از نگاه دوربین
رزمایش ۲۰ هزار نفری جانفدایان ایران با حضور قشرهای مختلف مردم استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رزمایش جانفدایان ایران، صبح امروز پنجشنبه (نهم مهر) در خیابان شهید قره جلوی زنجان ، واقع در سمت شمالی پارک ملت برگزار شد.
این رزمایشها با هدف نمایش آمادگی، انسجام و حضور نیروهای مردمی در استانهای مختلف برگزار شد و امروز نیز رزمایش ۲۰ هزار نفری جانفدایان ایران در استان زنجان برگزار شد و حضور مردم در این برنامه، در قاب دوربینهای رسانههای محلی و ملی ثبت و منتشر شد.
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