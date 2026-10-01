به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رزمایش جان‌فدایان ایران، صبح امروز پنجشنبه (نهم مهر) در خیابان شهید قره جلوی زنجان ، واقع در سمت شمالی پارک ملت برگزار شد.

این رزمایش‌ها با هدف نمایش آمادگی، انسجام و حضور نیرو‌های مردمی در استان‌های مختلف برگزار شد و امروز نیز رزمایش ۲۰ هزار نفری جانفدایان ایران در استان زنجان برگزار شد و حضور مردم در این برنامه، در قاب دوربین‌های رسانه‌های محلی و ملی ثبت و منتشر شد.