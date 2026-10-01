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فرمانده انتظامی استان از دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جنایت توسط ماموران پلیس میبد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری اظهار داشت: شب گذشته و در پی اعلام خبر نزاع و درگیری در بلوار شهدا شهرستان میبد گشتهای پلیس در محل حاضر شدند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با حضور ماموران پلیس، مشاهده شد که جوانی ۳۶ ساله با سلاح سرد (چاقو) مجروح و به بیمارستان منتقل؛ اما به علت شدت جراحات وارده، فوت میکند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران زبده پلیس آگاهی و کلانتری مرکز میبد تشکیل و با هماهنگی قضایی و با انجام کار اطلاعاتی، قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.
سردار دلیری گفت: قاتل که جوانی حدودا ۱۹ ساله است به قتل به خاطر اختلافات شخصی اعتراف کرد.