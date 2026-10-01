به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار دلیری اظهار داشت: شب گذشته و در پی اعلام خبر نزاع و درگیری در بلوار شهدا شهرستان میبد گشت‌های پلیس در محل حاضر شدند.



فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با حضور ماموران پلیس، مشاهده شد که جوانی ۳۶ ساله با سلاح سرد (چاقو) مجروح و به بیمارستان منتقل؛ اما به علت شدت جراحات وارده، فوت می‌کند.



وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران زبده پلیس آگاهی و کلانتری مرکز میبد تشکیل و با هماهنگی قضایی و با انجام کار اطلاعاتی، قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

سردار دلیری گفت: قاتل که جوانی حدودا ۱۹ ساله است به قتل به خاطر اختلافات شخصی اعتراف کرد.