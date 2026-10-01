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مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی: دستگاههای مسئول باید پیش از آغاز بارندگیهای جدی، نسبت به پاکسازی مسیرهای عبور آب و رفع انسدادهای احتمالی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی در نشست مدیریت بحران شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامههای مقابله با حوادث طبیعی گفت: تغییر الگوی بارشها و وقوع بارندگیهای شدید در بازههای زمانی کوتاه، ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه را دوچندان کرده است.
مرتضی میری افزود: در بارشهای ناگهانی، حجم زیادی از آب در مدت کوتاهی به جریان میافتد و اگر مسیرهای طبیعی عبور آب با موانع مواجه باشند، احتمال آبگرفتگی، انحراف جریان و وارد شدن خسارت به مناطق مسکونی و زیرساختها افزایش مییابد.
او گفت: در بارشهای ناگهانی، حجم زیادی از آب در مدت کوتاهی به جریان میافتد و اگر مسیرهای طبیعی عبور آب با موانع مواجه باشند، احتمال آبگرفتگی، انحراف جریان و وارد شدن خسارت به مناطق مسکونی و زیرساختها افزایش مییابد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی با تأکید بر لزوم بررسی وضعیت رودخانهها، پلها و آبراههها ابراز داشت: دستگاههای مسئول باید پیش از آغاز بارندگیهای جدی، نسبت به پاکسازی مسیرهای عبور آب و رفع انسدادهای احتمالی اقدام کنند تا از تبدیل مشکلات کوچک به حوادث گسترده جلوگیری شود.
میری با اشاره به شناسایی ۲۲ سازه تقاطعی فاقد ظرفیت مناسب آبگذری در شهرستان ساوه گفت: شناسایی این نقاط گام مهمی در مدیریت خطر است، اما اقدامات پیشگیرانه نباید به موارد ثبتشده محدود شود و لازم است سایر نقاط مستعد حادثه در روستاها و بخشهای شهرستان نیز مورد بررسی قرار گیرند.
او نقش دهیاران و بخشداران را در شناسایی نقاط آسیبپذیر مهم دانست و افزود: آشنایی نیروهای محلی با وضعیت مسیرهای آب، راههای ارتباطی و نقاط دارای سابقه آبگرفتگی میتواند به شناسایی دقیقتر خطرات و اتخاذ تصمیمهای بهموقع کمک کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی گفت: آمادگی ماشینآلات تنها به حضور آنها در محل محدود نمیشود، بلکه بررسی وضعیت فنی، تأمین سوخت و اطمینان از سلامت باتری، لاستیک و سایر تجهیزات نیز باید پیش از وقوع حادثه انجام گیرد.
او افزود: محل استقرار اردوگاه، ظرفیت پذیرش افراد، نحوه چیدمان چادرها و کانکسها و امکانات مورد نیاز باید از قبل مشخص باشد تا در صورت وقوع حادثه، روند انتقال و اسکان افراد آسیبدیده بدون اتلاف وقت انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی همچنین با اشاره به مسئولیت استان مرکزی در پشتیبانی از استانهای معین هنگام بروز بحران، این را هم گفت که بخشی از مأموریتهای مدیریت بحران استان به پشتیبانی از مناطق تعیینشده اختصاص دارد؛ ازاینرو، حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات برای انجام مأموریتهای احتمالی ضروری است.