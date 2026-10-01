پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تعیین تکلیف اراضی راکد شهرکهای صنعتی و اجرای سریع آرای قضایی مربوط به فسخ قراردادها و خلعید تأکید کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه که بهصورت ویدئوکنفرانس از شیراز برگزار شد، گفت: اقدامات حقوقی باید با هدف صیانت از بیتالمال و حفظ حقوق دولت، دقیق و بهموقع انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به اراضی راکد شهرکهای صنعتی گفت: آرای دستگاه قضایی درخصوص فسخ قراردادها و خلعید باید با سرعت اجرا شود تا اراضی آزادشده در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین بر تشکیل مستمر کارگروههای موضوع بند «خ» قانون برنامه هفتم پیشرفت در استانها تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به فعالیتهای غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز افزود: فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه باید بهسرعت شناسایی و با متخلفان مطابق ضوابط برخورد شود.
به گفته لاهوتی، در صورت احراز تخلف، پروانه بهرهبرداری و مجوزهای واحدهای متخلف باید ابطال شود و ارائه خدمات به این واحدها تا تعیین تکلیف وضعیتشان متوقف خواهد شد.
معاون وزیر صمت همچنین بر نظارت و پایش مستمر واحدهای تولیدی و طرحهای در حال احداث تأکید کرد و گفت: شناسایی زودهنگام تخلفات میتواند از شکلگیری پروندههای پیچیده حقوقی جلوگیری کند.