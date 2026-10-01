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یادواره ۲۰ شهید والامقام و دوشهید گمنام دفاع مقدس در مهدیه روستای مبارکه بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این آئین که قشرهای مختلف مردم مسئولان و خانواده شهدا حضور داشتند بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید شد.
مهدی گنجوی، جامعهشناس و سخنران مراسم، بر تداوم برگزاری یادوارههای شهدا تأکید کرد و گفت: این مراسمها علاوه بر زنده نگه داشتن یاد شهدا، فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و مقاومت به نسل جدید و تقویت هویت اجتماعی جامعه است.
وی افزود: آشنایی نسل جوان با مسیر و آرمانهای شهدا میتواند روحیه امید، همبستگی و حضور مسئولانه مردم در میدانهای مختلف را تقویت کند و از این مسیر، در افزایش سرمایه اجتماعی، پیشرفت و اقتدار کشور نقشآفرین باشد.
گنجوی گفت: یادوارههای شهدا فرصتی برای انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسل جوان و تقویت هویت اجتماعی در میان نسل جدید است.
اجرای گروههای سرود دختران «سیدابراهیم» و پسران «پایگاه شهید چمران»، نمکایشگاه عکس شهدا، مدیحه سرایی و معرفی فرمانده جدید پایگاه بسیج مبارکه از دیگر برنامههای این آئین بود