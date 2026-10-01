معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخل تجهیزات پزشکی گفت: ظرفیت مجموعه‌های توانمند داخلی باید به شکل مؤثرتری در تأمین نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در بازدید از آتا طب که در حوزه تولید و عرضه تجهیزات پزشکی، به‌ویژه تجهیزات مرتبط با ارتوپدی و جراحی فعالیت دارد، اظهار کرد: ارزش فعالیت مجموعه‌های تولیدی تجهیزات پزشکی تنها در مسائل اقتصادی و مالی خلاصه نمی‌شود. البته قیمت محصول باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید، نیروی انسانی، ارتقای کیفیت، خرید تجهیزات و توسعه فعالیت تولیدکننده را پوشش دهد، اما هدف نهایی همه این تلاش‌ها، بیمار است.

وی افزود: زمانی که یک مجموعه تولیدی می‌تواند محصولی مانند مفصل زانو، لگن یا بازو را با کیفیت مناسب تولید کند و بیماری را که به دلیل آسیب یا بیماری از فعالیت بازمانده، دوباره به زندگی و کار بازگرداند، ارزش اصلی این فعالیت نمایان می‌شود. رشد صنعت، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد کشور نیز دستاوردهای مهمی هستند، اما در نهایت همه این اقدامات باید به بهبود خدمت‌رسانی به بیمار منجر شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه گفت: در شرایط دشوار موجود تلاش می‌کنیم تا حد امکان مسیر فعالیت و تولید را تسهیل کنیم و مجموعه‌های تولیدی را کمتر با موانع مواجه کنیم.

پیرصالحی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت تجهیزات پزشکی ادامه داد: در بازدیدهایی که از مجموعه‌های تولیدی داشته‌ایم، محصولات قابل توجهی دیده‌ایم که از نظر کیفیت و دقت می‌توانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین هرجا تولیدکننده ایرانی محصولی با کیفیت مناسب و تحت نظارت‌های لازم تولید می‌کند، باید زمینه افزایش سهم آن محصول در بازار کشور فراهم شود.

وی تأکید کرد: این موضوع به معنای حذف برندهای معتبر خارجی نیست. حضور برندهای معتبر می‌تواند معیاری برای مقایسه و ارتقای مستمر کیفیت تولیدکنندگان داخلی باشد، اما در کنار آن باید سهم تولید داخل نیز افزایش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت اصلاح زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی گفت: باید کل زنجیره را در کنار یکدیگر ببینیم و بررسی کنیم که ارزش ایجادشده در این زنجیره چگونه میان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی تقسیم می‌شود. اگر فاصله قابل توجهی میان قیمت تولید و قیمت نهایی ایجاد شود، لازم است سازوکارهای این زنجیره مورد بررسی قرار گیرد.

پیرصالحی افزود: تولیدکننده‌ای که برای ایجاد یک کارخانه سرمایه‌گذاری کرده، این سرمایه را در داخل کشور ایجاد کرده و اشتغال به وجود آورده است. اگر فعالیت این کارخانه توسعه پیدا کند و درآمد تولیدکننده افزایش یابد، این منابع می‌تواند دوباره برای توسعه تولید، خرید دستگاه‌های جدید، ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال در همین کشور سرمایه‌گذاری شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید مراقب باشیم که ارزش ایجادشده در فرآیند تولید، صرفاً در بخش‌های واسطه‌ای زنجیره متوقف نشود. اگر منابع بیشتری در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، امکان توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد در داخل کشور نیز بیشتر خواهد شد.

پیرصالحی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در حوزه دارو طی سال‌های گذشته بخش عمده نیاز کشور از طریق تولید داخل تأمین شده است، اما در تجهیزات پزشکی هنوز فاصله بیشتری با این وضعیت داریم و بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است حمایت‌های ارزی در یک مقطع زمانی ادامه داشته باشد، اما نمی‌توان برنامه بلندمدت کشور را صرفاً بر تداوم یک شیوه تأمین ارز بنا کرد. اگر هزینه واردات افزایش پیدا کند، قیمت برخی تجهیزات نیز می‌تواند افزایش یابد و تأمین آنها برای مردم و نظام سلامت دشوارتر شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر محصولی با کیفیت مناسب در داخل تولید شود و از نظر قیمت نیز بتواند با نمونه وارداتی رقابت کند، این یک فرصت مهم برای نظام سلامت، صنعت و اقتصاد کشور است. بنابراین باید ضمن حفظ کیفیت و ایمنی بیمار، زمینه افزایش سهم تولید داخل و تقویت زنجیره تولید فراهم شود.

پیرصالحی در این بازدید بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت، دسترسی، پایداری تأمین و تقویت تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی تأکید کرد.