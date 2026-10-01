هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها در اردبیل از روز گذشته کار خود را آغاز کرده و امروز با جمع‌بندی مباحث کارگروه های تخصصی به کار خود پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل رییس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در اختتامیه هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها در اردبیل گفت: ترامپ برای تقویت وضع اقتصادی آمریکا جنگ راه نیانداخت چون می‌دانست که به اقتصاد آن کشور ضربه می‌زند بلکه او برای افزودن به ثروت خود جنگ افروزی کرد.

مهدی چمران اظهار کرد: بر اساس یک نظرسنجی و ارزیابی، ترامپ با جنگ افروزی در منطقه حدود ۶۷ درصد به میزان ثروت خود افزوده است.

وی ادامه داد: رییس جمهور آمریکا هرگز به مردم و رفاه و آسایش ملت خود اهمیت نمی‌دهد بلکه افزودن به ثروت و سرمایه خود، منتهای آمال اوست.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترامپ موجودی دیوانه است که قضیه اپستین او نیز مشخص است و چنین آدم شقی و جنایتکار جزای اعمالش را خواهد کشید.

چمران گفت: باید به عنوان شورا‌ها و نمایندگان مردم، قدر فرصت خدمتگزاری به ملت رشید ایران را غنیمت شماریم که این ملت بصیر و آگاه هفت ماه است که در میدان‌های بیعت برای عزت کشور مقاومت می‌کنند.

هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها در اردبیل از روز گذشته کار خود را آغاز کرده و امروز با جمع‌بندی مباحث کارگروه‌های تخصصی به کار خود پایان می‌دهد.