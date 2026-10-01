محور‌های اصلی رویداد شامل هوش مصنوعی و آینده گردشگری، تحول دیجیتال، شهر و مقصد هوشمند، تجربه شخصی‌سازی‌شده گردشگر، واقعیت افزوده و مجازی، میراث فرهنگی و روایتگری دیجیتال، بازاریابی هوشمند، داده و تحلیل گردشگری و مدل‌های نوین کسب‌وکار بود.