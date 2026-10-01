برگزاری رویداد دو روزه «تهران؛ آینده گردشگری»
همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری، رویداد دو روزه «تهران؛ آینده گردشگری» برگزار شد. در این رویداد، فرصتهای گردشگری تهران با بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی به نمایش درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
این رویداد با هدف شناسایی و معرفی ایدهها، راهکارها، محصولات و دستاوردهای نوآورانه در حوزه گردشگری و ایجاد زمینه تعامل میان فعالان صنعت، شرکتهای فناور، دانشگاهها، استارتاپها و صاحبان ایده برگزار شد.
شرکتهای دانشبنیان و فناور، استارتاپها، کسبوکارهای گردشگری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، فعالان میراث فرهنگی و گردشگری شهری، برنامهنویسان، تولیدکنندگان محتوا و صاحبان ایده از شرکت کنندگان این رویداد بودند.
محورهای اصلی رویداد شامل هوش مصنوعی و آینده گردشگری، تحول دیجیتال، شهر و مقصد هوشمند، تجربه شخصیسازیشده گردشگر، واقعیت افزوده و مجازی، میراث فرهنگی و روایتگری دیجیتال، بازاریابی هوشمند، داده و تحلیل گردشگری و مدلهای نوین کسبوکار بود.