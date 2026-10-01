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عملیات عمرانی جدارهسازی کوچه شهید سیفالدینی با مشارکت اداره میراثفرهنگی، گردشگری شهرستان تفت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این طرح در ادامه روند تکمیل طرح فضاسازی مسیر گردشگری بنادکوک دیزه در دست اجرا است و با هدف ساماندهی و بهسازی فضای پیرامونی مسیر، حفظ هویت و بافت تاریخی و ارتقای ظرفیتهای گردشگری روستا انجام میشود.
محسن حقدوست، دهیار بنادکوک دیزه، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح، بر تداوم اقدامات عمرانی و گردشگری در راستای بهسازی بافت و معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری روستا تأکید کرد.