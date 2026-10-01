به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این طرح در ادامه روند تکمیل طرح فضاسازی مسیر گردشگری بنادکوک دیزه در دست اجرا است و با هدف ساماندهی و بهسازی فضای پیرامونی مسیر، حفظ هویت و بافت تاریخی و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری روستا انجام می‌شود.

محسن حقدوست، دهیار بنادکوک دیزه، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح، بر تداوم اقدامات عمرانی و گردشگری در راستای بهسازی بافت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری روستا تأکید کرد.