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نمایشگاه توانمندیهای پایگاههای بسیج شهرستان بهمئی در قالب ۱۵ غرفه در لیکک افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بسیج اُمور مساجد سپاه فتح استان گفت: در این نمایشگاه گزیدهای از فعالیتهای بسیجیان در عرصههای مختلف از جمله کمکهای مومنانه، مقابله با حوادث و بلایای طبیعی، مهار آتش سوزیهای جنگلها، ابعاد اجتماعی، سازندگی، فرهنگی، خدمات رسانی، فضای مجازی، جهاد تبیین، به نمایش درآمده است.
سرهنگ علی محمدی با اشاره به نقش موثرپایگاههای مقاومت در عرصههای فرهنگی و اجتماعی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد رقابت، هم افزایی و الگوگیری پایگاهها از یکدیگر است.