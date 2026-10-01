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رئیسکل بانک مرکزی از پرداخت ۵۵۰۰ همت تسهیلات بانکی در پنج ماهه اول سال خبر داد و خواستار استفاده حداکثری از روشهای نوین برای حمایت از تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی در همایش ملی شیوههای نوین تأمین مالی در اردبیل گفت: در شرایط متغیر اقتصادی، صرف ایجاد دارایی برای بنگاهها کافی نیست و سرمایهگذاری باید به افزایش قدرت رقابت، انعطافپذیری و تابآوری بنگاهها منجر شود.
وی با اشاره به پرداخت بیش از ۵۵۰۰ همت تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست امسال، عنوان کرد: با وجود رشد تسهیلات، نیاز بنگاههای تولیدی به تأمین مالی همچنان بالاست و باید در کنار منابع بانکی از روشهای جدید تأمین مالی استفاده کرد.
همتی با تأکید بر توسعه تأمین مالی زنجیرهای گفت: ابزارهایی مانند گام و برات الکترونیک میتوانند بخشی از فشار تأمین مالی را از مسیر مستقیم تسهیلات بانکی به سمت ابزارهای نوین منتقل کنند و منابع را هدفمندتر به بخش واقعی اقتصاد برسانند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی استان اردبیل خبر داد و بر استفاده بیشتر از ظرفیت ابزارهای نوین برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد.