به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فاطمه شرافتی هنرمند عرصه نقاشی شهرستان بهشهر، در نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی، بزرگداشت امیرسپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، عنوان برتر بخش هنر را کسب کرد.

اثر این هنرمند بهشهری در میان ۸۰۵ اثر ارسالی به جشنواره، به‌عنوان اثر منتخب و شایسته تقدیر انتخاب شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور فرمانده کل ارتش برگزار شد، از فاطمه شرافتی با اهدای لوح تقدیر و جایزه تجلیل شد.

همچنین اثر هنری این هنرمند بهشهری به‌عنوان یادگاری از این رویداد فرهنگی و هنری، در موزه اختصاصی امیرسپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی قرار گرفت.