تیم‌های آذربایجان غربی و تهران به مقام قهرمانی مسابقات والیبال کمتر از ۱۹ سال پسران و دختران کشور در سال ۱۴۰۵ رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال پسران کمتر از ۱۹ سال کشور که از چهارشنبه یکم مهر به میزبانی ارومیه آغاز شده بود، چهارشنبه هشتم مهر با قهرمانی آذربایجان غربی به پایان رسید.

در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم میزبان سه بر صفر توابع تهران را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در دیدار رده بندی نیز تیم گلستان، اصفهان را از پیش رو برداشت و به مقام سومی رسید.

نتایج کامل دو دیدار رده بندی و نهایی پسران زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور به شرح زیر است:

دیدار رده بندی: گلستان ۳ – اصفهان یک (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳)

نهایی: آذربایجان غربی ۳ – توابع تهران ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۱۷ بر ۱۵)

رده بندی چهار تیم نهایی این مسابقات بدین شکل است:

قهرمان: آذربایجان غریی

نایب قهرمان: توابع تهران

مقام سوم: گلستان

تیم چهارم: اصفهان

همچنین مسابقات والیبال دختران زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور که به میزبانی رودهن پیگیری شد، چهارشنبه هشتم مهر با قهرمانی تهران به پایان رسید.

در دیدار نهایی این بازی‌ها تهران موفق به شکست سه بر صفر مازندران شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد و در مسابقه رده بندی نیز تیم اصفهان، گلستان را از پیش رو برداشت و به مقام سومی دست یافت.

نتایج کامل دیدار‌های آخرین روز مسابقات والیبال دختران زیر ۱۹ سال به شرح زیر است:

دیدار رده بندی: اصفهان ۳ – گلستان یک (۲۵ بر ۲۳ – ۲۰ بر ۲۵ – ۲۵ بر ۲۱ – ۲۵ بر ۱۲)

نهایی: تهران ۳ – مازندران صفر (۲۵ بر ۱۹ – ۲۵ بر ۲۰ – ۲۵ بر ۲۱)

رده بندی چهار تیم برتر مسابقات دختران نیز بدین شکل است:

قهرمان: تهران

نایب قهرمان: مازندران

مقام سوم: اصفهان

رتبه چهارم: گلستان