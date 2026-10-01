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آيت اللَّه سيد محمد حسينی همدانی معروف به آقانجفی همدانی از عالمان و عارفان بزرگ اسلام است، ازاین فقیه نامی آثار متعددی همچون انوار درخشان در تفسیر قرآن و پرتوی درخشان از اصول کافی، به یادگار مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیتالله آقانجفی همدانی از عالمان برجسته همدان بود که سالهای عمر خود را در مسیر تحصیل، تدریس، تحقیق و تفسیر قرآن سپری کرد.
از آثار مشهور این عالم ربانی، مجموعه «انوار درخشان در تفسیر قرآن» است که حاصل سالها مطالعه و پژوهش اوست.
مردمی بودن و پرهیز از شهرت از ویژگیهای شخصیتی آقانجفی همدانی بود و خانه او نیز سالها محل دیدار و گفتوگوی مردم و علاقهمندان به معارف دینی بود.
او همچنین سالها امامت جماعت مسجد کولانج و مسجد جامع همدان را بر عهده داشت و نمازگزاران بسیاری در نماز جماعت او حضور مییافتند.
آیتالله سیدمحمدحسینی همدانی هشتم مهر ۱۳۷۵ در همدان درگذشت و پیکر او پس از تشییع، به مشهد مقدس منتقل و در رواق دارالزهد حرم مطهر امام رضا علیهالسلام به خاک سپرده شد.