وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه اقامه نماز وظیفه یک فرد یا دستگاه خاص نیست، گفت: خانواده، مسجد، مدرسه و نهاد امامت جمعه از کانون‌های مهمی هستند که با همکاری و هم‌افزایی می‌توانند در نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در میان نسل نوجوان و جوان نقش‌آفرینی کنند.

برای اقامه نماز خانواده، مسجد و مدرسه باید کنار هم باشند

برای اقامه نماز خانواده، مسجد و مدرسه باید کنار هم باشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در حاشیه سی‌وسومین اجلاسیه سراسری نماز در حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نقطه آغاز اقامه نماز باید از دوران کودکی و نوجوانی شکل بگیرد، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش یکی از اثرگذارترین دستگاه‌ها در حوزه اقامه نماز است و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه تربیتی دنبال می‌کند.

وی افزود: نماز می‌تواند در سلامت جامعه، سلامت انسان و سعادت او نقش اساسی داشته باشد و بر همین اساس، برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای توسعه فرهنگ نماز در چند محور طراحی شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ها، فراهم کردن زمینه اقامه نماز در تمام مدارس کشور است؛ به‌گونه‌ای که حتی در مدارسی که تنها یک دانش‌آموز دارند نیز امکان اقامه نماز فراهم باشد.

کاظمی ادامه داد: در گام بعد تلاش می‌کنیم در همه مدارس کشور نماز جماعت برگزار شود و مدارس از نمازخانه‌های مناسب و باکیفیت برخوردار باشند تا فضای مطلوبی برای اقامه نماز دانش‌آموزان ایجاد شود.

وی با اشاره به برگزاری نماز جماعت در حدود ۶۷ هزار مدرسه کشور تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار مسجد نیز با مدارس مرتبط شده‌اند، البته همچنان فاصله قابل توجهی با نقطه مطلوب داریم و باید این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

تشویق دانش‌آموزان و میدان‌دادن به کنشگری آنان

وزیر آموزش‌وپرورش فعالیت‌های تجلیلی، تکریمی و انگیزشی را از دیگر محور‌های برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تشویق باید هم در گفتار و هم در عمل مورد توجه قرار گیرد، چراکه می‌تواند عاملی مثبت برای انس بیشتر دانش‌آموزان با نماز باشد.

کاظمی همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی خود دانش‌آموزان در حوزه نماز تأکید کرد و افزود: تشکل‌های ویژه‌ای برای فعالیت‌های مرتبط با نماز تشکیل داده‌ایم و مسئولیت‌های مربوط به برگزاری نماز را میان دانش‌آموزان تقسیم کرده‌ایم تا آنان نیز در این عرصه کنشگر باشند.

وی ارتقای معرفت دانش‌آموزان نسبت به نماز را یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: امروز یکی از پرسش‌های مهم دانش‌آموزان این است که چرا باید نماز بخوانیم، چرا نماز صبح و ظهر و عصر داریم و چرا تعداد رکعت‌های نماز‌ها متفاوت است؛ بنابراین باید با آرامش و متانت به این پرسش‌ها پاسخ دهیم و معرفت آنان را نسبت به نماز افزایش دهیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: در این زمینه محتوا‌های آموزشی و کتاب‌های مختلفی تولید شده و برنامه‌های متعددی نیز برای ائمه جماعات مدارس طراحی کرده‌ایم. حدود ۳۰ هزار جلد کتاب برای ائمه جماعات چاپ و توزیع شده و هشت دوره آموزش ضمن خدمت نیز برگزار کرده‌ایم.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت تقسیم کار در حوزه اقامه نماز گفت: اگر در حوزه اقامه و نهادینه‌سازی نماز تقسیم کار نداشته باشیم، نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم؛ بنابراین هر فرد و هر مجموعه، چه به عنوان عضو حقیقی و چه حقوقی، باید نسبت خود را با اقامه نماز مشخص کند.

وی افزود: در همین راستا با بخش‌های مختلف تفاهمنامه‌هایی منعقد کرده‌ایم و برای هر مجموعه مسئولیت مشخصی در نظر گرفته شده است؛ انجمن اولیا و مربیان، معاونت‌های آموزش‌وپرورش، معلمان و سایر بخش‌ها هرکدام باید سهم خود را در این زمینه ایفا کنند.

کاظمی ادامه داد: بخشی از این اقدامات نیز به رصد، پایش و آسیب‌شناسی فعالیت‌های نماز اختصاص دارد و در این زمینه «راهبران نماز» را به صورت افتخاری تعیین کرده‌ایم تا در سطح مدارس، وظیفه حمایت، هدایت و کمک به برگزاری هرچه بهتر نماز را برعهده داشته باشند.

وی گفت: اقامه نماز کار یک فرد نیست و همه آحاد جامعه باید در این زمینه کمک کنند و دست به دست هم دهند تا بتوانیم نماز را در جامعه اقامه و نهادینه کنیم.