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بیش از ۲۵۵ نفر در روستای چیانه نقده از خدمات رایگان هلالاحمر بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان نقده در روستای چیانه این شهرستان برگزار شد.
در این طرح، با حضور پزشکان متخصص داخلی، کودکان، پوست و مغز و اعصاب و همچنین دو پزشک عمومی، خدمات متنوع و رایگان درمانی، مراقبتی و مشاورهای به بیش از ۲۵۵ نفر از اهالی روستای چیانه ارائه شد.
توزیع داروهای رایگان میان مراجعهکنندگان از دیگر خدمات ارائهشده در این کاروان سلامت بود که با مشارکت اعضا و امدادگران جمعیت هلالاحمر شهرستان نقده انجام شد.
ارزش ریالی خدمات و اقلام ارائهشده در این کاروان سلامت، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعلام شد.