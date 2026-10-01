به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر شهرستان نقده در روستای چیانه این شهرستان برگزار شد.

در این طرح، با حضور پزشکان متخصص داخلی، کودکان، پوست و مغز و اعصاب و همچنین دو پزشک عمومی، خدمات متنوع و رایگان درمانی، مراقبتی و مشاوره‌ای به بیش از ۲۵۵ نفر از اهالی روستای چیانه ارائه شد.

توزیع دارو‌های رایگان میان مراجعه‌کنندگان از دیگر خدمات ارائه‌شده در این کاروان سلامت بود که با مشارکت اعضا و امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان نقده انجام شد.

ارزش ریالی خدمات و اقلام ارائه‌شده در این کاروان سلامت، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعلام شد.