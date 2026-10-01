همزمان با هشتمین روز از مهرماه، مراسم «قرار هشتم» و چهارشنبه‌های امام رضایی، با حضور پرشور عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسجد ریگ مجومرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم معنوی که با حضور امام‌جمعه اشکذر، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مجومرد همراه بود، خادمیاران رضوی مجومرد ضمن قرائت زیارت خاصه امام رضا (ع)، فضای مجلس را به عطر رضوی معطر کردند.



از بخش‌های ویژه این برنامه، تجلیل از مکبران نوجوان شرکت‌کننده در طرح «صدای فرشتگان» بود که با هدف تشویق آینده‌سازان مسجدی انجام گرفت.

همچنین، نمایشگاه عکسی با محوریت هفته دفاع مقدس در حاشیه این مراسم برپا شد که مورد بازدید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.