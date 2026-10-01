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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول با اشاره به پیشبینی هواشناسی مبنی بر وقوع بارشهای فراتر از نرمال از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو داشته باشند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحسین معظم فر اظهار داشت: شهروندان پیش از آغاز بارندگی نسبت به پاکسازی ناودانها، آبروها و مسیرهای خروج آب در منازل و واحدهای تجاری اقدام کرده و از استحکام تابلوها، سایهبانها و سایر اشیای مستقر در فضای باز اطمینان حاصل کنند
وی افزود: با توجه به احتمال آبگرفتگی، از توقف خودروها و تردد در حاشیه رودخانه، مسیلها، کانالهای آب و سایر نقاط مستعد آبگرفتگی خودداری شود و خانوادهها نیز مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول همچنین از شهروندان خواست در زمان بارندگی از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت وقوع هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری ضمن حفظ آرامش با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.