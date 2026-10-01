آزادی یک زندانی نیازمند با کمک ۷۰ میلیون تومانی دانش آموزان سبزواری
جمعی از دانشآموزان سبزوار یک با اهدای ۷۰ میلیون تومان، یک زندانی جرائم مالی غیرعمد را از زندان آزاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
دانشآموزان آموزشگاه دخترانه متوسطه اول راهیان علم سبزوار در اقدامی نیکاندیشانه و در امتداد یک سنت حسنه چندینساله، با مشارکت در پویش حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مبلغ ۷۰ میلیون تومان اهدا کردند.
این حرکت ارزشمند که جلوهای از نوعدوستی، مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ ایثار و همدلی نسل نوجوان است، باعث ازادی یک زندانی جرایم مالی از زندان سبزوار شد.
صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب سبزوار با قدردانی از مشارکت دانشآموزان، والدین، مدیریت و دبیران، در این اقدام انساندوستانه، اظهار کرد: این حرکت ارزشمند، جلوهای روشن از روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان است و میتواند الگویی الهامبخش برای ترویج فرهنگ کمک به همنوع در جامعه باشد.
صادقی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز با تجلیل از این اقدام خیرخواهانه، نقش مدرسه را در پرورش انسانهایی مسئول، همدل و دغدغهمند مورد تأکید قرار داد و گفت: مدرسه تنها محل آموزش دانش و مهارت نیست؛ بلکه بستری برای شکلگیری شخصیت و نهادینهشدن ارزشهای انسانی و اجتماعی در نسل آینده است.