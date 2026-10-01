به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه متوسطه اول راهیان علم سبزوار در اقدامی نیک‌اندیشانه و در امتداد یک سنت حسنه چندین‌ساله، با مشارکت در پویش حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مبلغ ۷۰ میلیون تومان اهدا کردند.

این حرکت ارزشمند که جلوه‌ای از نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ ایثار و همدلی نسل نوجوان است، باعث ازادی یک زندانی جرایم مالی از زندان سبزوار شد.

صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب سبزوار با قدردانی از مشارکت دانش‌آموزان، والدین، مدیریت و دبیران، در این اقدام انسان‌دوستانه، اظهار کرد: این حرکت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای ترویج فرهنگ کمک به همنوع در جامعه باشد.

صادقی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز با تجلیل از این اقدام خیرخواهانه، نقش مدرسه را در پرورش انسان‌هایی مسئول، همدل و دغدغه‌مند مورد تأکید قرار داد و گفت: مدرسه تنها محل آموزش دانش و مهارت نیست؛ بلکه بستری برای شکل‌گیری شخصیت و نهادینه‌شدن ارزش‌های انسانی و اجتماعی در نسل آینده است.