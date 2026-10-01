به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا عليزاده فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت در ۶ شهرستان غرب استان تهران زندگی می‌کنند و طی یکسال گذشته اقدامات قابل توجهی با اجرای ۳۰۰ مرحله طرح در حوزه نیروی انتظامی انجام شده است که منجر به کاهش ۱۰ درصدی جرائم شده است.

وی با اشاره به شعار « پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» در نامگذاری هفته نیروی انتظامی، به برنامه‌های این هفته اشاره کرد و در ادامه افزود: طی یکسال گذشته تعداد بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ نفر از اراذل و اوباش و ۵ هزار و ۵۶۶ نفر از حاملین سلاح سرد دستگیر شدند.

وی به اجرای ۷ مرحله طرح در جمع آوری سلاح گرم انجام شده و جمع‌آوری ۳۳ باند و دستگیری ۱۴۱ نفر اشاره کرد و بیان کرد: در برخورد با سارقین منزل ۲ هزار و ۶۶۵ نفر دستگیر شدند‌ و تعداد ۵ هزار و ۷۳۲ ضایعاتی بازدید، ۳ هزار و ۹۷۴ وسیله نقلیه کشف و ۷۵۵ نفر مالخر دستگیر و ۱۹ هزار کیلو گرم سیم و کابل سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران به دستگیری معتادین متجاهر و ۱۰۹ مرحله طرح جمع آوری قاچاقچیان مواد مخدر و انهدام ۴۰ باند مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تعداد ۴۶۷ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که ۶۷ درصد آن عملیاتی و مابقی راهنمایی شده است.

سردار علیزاده به کاهش ۱۰ درصدی سرقت و افزایش کشفیات اشاره کرد و گفت: سرقت‌های زورگیری ۵۳ درصد و ۴۵ درصد در نزاع‌های جمعی کاهش داشته و در حوزه قاچاق سوخت نیز ۱۳۲ درصد افزایش کشفیات بوده است.

وی به احتکار یک‌هزار و ۱۲ درصد افزایش و کالا و ۱۸ درصد افزایش دستگیری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تصادفات فوتی ۵ درصد و جرحی ۳۳ درصد کاهش یافته است.