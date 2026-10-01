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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تشریح برنامههای نیمه دوم سال برای صیانت از شبکه، از ابلاغ اجرای محدودیت ۵ کیلوواتی برای چاههای کشاورزی غیرمجاز و توزیع ۶۰۰ هزار دستگاه محدودکننده هوشمند در شرکتهای توزیع خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال، برخورد با تخلفات بدون اغماض و مشمول قانون جدید خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر حسن بکلو با اشاره به الزامات قانونی جدید در حوزه مدیریت مصرف و برخورد با انشعابات غیرمجاز اظهار کرد: با توجه به آغاز اجرای مقررات جدید از ابتدای مهر، برخوردها در ششماهه دوم سال بدون اغماض خواهد بود و موارد شناساییشده مشمول قانون جدید میشوند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود: در همین چارچوب، تاکنون ۳۹۲ هزار انشعاب غیرمجاز جمعآوری شده است که بیانگر حجم قابل توجه اقدامات انجامشده برای صیانت از شبکه و جلوگیری از مصرف غیرقانونی برق است.
حسن بکلو ادامه داد: همچنین ۱۵ هزار انشعاب مورد استفاده برای استخراج رمزارز شناسایی و جمعآوری شده و ۳۷۶ دستگاه ترانس غیرمجاز نیز از چرخه مصرف خارج شده است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق ضوابط مربوط به چاههای کشاورزی گفت: از ابتدای مهر، تنظیم زمان برداشت برق چاههای کشاورزی باید بر اساس پروانه بهرهبرداری انجام شود و زمان مصرف نیز حداکثر تا ۱۲ ساعت و متناسب با مفاد پروانه تنظیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: مصرف خارج از پروانه نیز باید با استفاده از لیمیتر روی کنتور محدود شود و میزان مصرف در این ساعات نباید از پنج کیلووات بیشتر باشد؛ این میزان صرفاً برای تأمین مصارف ضروری از جمله روشنایی محل و نیازهای مربوط به حضور نگهبان در نظر گرفته شده است.
حسن بکلو همچنین درباره انشعاباتی که برای استخراج رمزارز مورد استفاده قرار گرفته یا غیرمجاز بودن آنها کشف شده است، گفت: از ابتدای مهر باید این انشعابات مطابق قانون تعیین تکلیف و اعمال قانون شوند و مصرف آنها در دوره یکساله بعد نیز بر اساس تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره فرآیندهای قانونی مربوط به مفاصاحساب تأکید کرد و افزود: روابط عمومی شرکتهای توزیع باید موضوع ارائه مفاصاحساب، تست و بازرسی را به اصناف، بنگاههای معاملات ملکی و عموم مردم اطلاعرسانی کنند تا مالکان، مستأجران و بهرهبرداران در زمان جابهجایی با مشکل مواجه نشوند و فرآیندهای قانونی نیز با سهولت بیشتری انجام شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در ادامه به سازوکارهای تشویقی برای کارکنان فعال در حوزه کشف مصارف غیرمجاز اشاره کرد و گفت: برای همکارانی که در طرحهای هوشمند، کشف رمزارز و شناسایی انشعابات و مصارف غیرمجاز فعالیت میکنند، پاداشهایی در نظر گرفته شده است و اصلاح قراردادها نیز با هدف پرداخت پاداش کشف به همکاران انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه تعویض کنتورهای پرمصرف اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به سال گذشته، در زمینه تعویض کنتورهای پرمصرف ۲۷ درصد رشد داشتهایم که نشاندهنده جدیت صنعت برق در مدیریت مصرف و اصلاح تجهیزات اندازهگیری است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر همچنین از شناسایی ۵۷۶ هزار مشترک برای اجرای برنامه تعویض فیوز و نصب محدودکننده خبر داد و اظهار کرد: گزارش عملکرد روزانه این مشترکان باید در برنامه کاری شرکتهای توزیع قرار گیرد.
وی ادامه داد: خرید نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه محدودکننده هوشمند نیز ابلاغ شده و این تجهیزات بهزودی تحویل شرکتها خواهد شد؛ بنابراین شرکتهای توزیع باید از هماکنون برنامهریزی لازم برای اجرای این طرح را انجام دهند.
حسن بکلو در پایان با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن موضوع کنتورهای پرمصرف، محدودکنندهها و تجهیزات اندازهگیری گفت: مدیریت دقیق مصرف، شناسایی مصارف غیرمجاز و اجرای کامل الزامات قانونی از محورهای مهم برنامه صنعت برق در نیمه دوم سال است و شرکتهای توزیع باید با جدیت، سرعت و دقت بیشتری این برنامهها را دنبال کنند.