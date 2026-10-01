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جلسه بررسی و هماهنگی در خصوص اختصاص شهید گمنام به شهر خضرآباد با حضور امام جمعه موقت بخش خضرآباد، بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد و شهرستان اشکذر، بنیاد شهید شهرستان اشکذر و حوزه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در جلسه بررسی و هماهنگی در خصوص اختصاص شهید گمنام به شهر خضرآباد، مقرر شد در مرحله نخست، استعلام مالکیت محل پیشنهادی انجام و پس از تعیین تکلیف، شهرداری خضرآباد نسبت به تهیه طرح المان شهید گمنام و محوطه پیرامون آن اقدام نماید.
در ادامه، حاضران از محل پیشنهادی برای تدفین و احداث یادمان شهید گمنام بازدید کردند.