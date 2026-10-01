خضرآباد یزد در مسیر میزبانی از شهید گمنام

جلسه بررسی و هماهنگی در خصوص اختصاص شهید گمنام به شهر خضرآباد با حضور امام جمعه موقت بخش خضرآباد، بخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد و شهرستان اشکذر، بنیاد شهید شهرستان اشکذر و حوزه مقاومت بسیج شهرستان اشکذر برگزار شد.