\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00ab\u0642\u0644\u0628 \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc\u00bb\u060c \u00ab\u062a\u0648\u067e \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647\u00bb \u0648 \u00ab\u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0631\u0628\u0632\u0631\u06af\u00bb\u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0