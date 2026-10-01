نشست معرفی حمایت‌ها، قوانین و فرصت‌های معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با هدف آشنایی دانشمندان، متخصصان و فناوران ایرانی بازگشته به کشور با ظرفیت‌های حمایتی و مسیرهای همکاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست «معرفی حمایت‌ها، قوانین و فرصت‌های معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» با هدف آشنایی دانشمندان، متخصصان و فناوران برنامه کانکت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با ظرفیت‌ها و برنامه‌های حمایتی این معاونت، یکشنبه ۱۲ مهرماه در محل این سازمان برگزار می‌شود.

این نشست در ادامه برنامه‌های شبکه‌سازی و توانمندسازی اعضای کانکت و در راستای تحقق اهداف کلان سازمان برای افزایش مشارکت دانشی، تخصصی و بین‌المللی متخصصان کانکت، به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار خواهد شد.

حمایت از متخصصان و فناوران ایرانی خارج از کشور، ضرورتی راهبردی برای تبدیل ظرفیت‌های پراکنده علمی به یک شبکه دانش‌محور و اثرگذار است. این اقدام با ایجاد پیوند میان تجربیات جهانی نخبگان و نیاز‌های فناورانه کشور علاوه بر ارتقای استاندارد‌های پژوهشی و تسهیل انتقال فناوری، زیرساخت لازم برای پیشرفت علمی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایران را فراهم می‌سازد.

در این رویداد مدیران سازمان و معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به تشریح انواع حمایت‌های شبکه‌سازی، فرآیندها، تسهیلات و فرصت‌های حمایتی می‌پردازند و به پرسش‌های اعضای کانکت پاسخ می‌دهند.

اعضای کانکت با حضور در این نشست، می‌توانند از تازه‌ترین برنامه‌ها و فرصت‌های حمایتی معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آگاه شوند.

پلتفرم Connect با هدف ایجاد سازوکاری شفاف و چابک برای بهره‌مندی از ظرفیت علمی و تجربی دانشمندان، متخصصان و فناوران ایرانی خارج از کشور طراحی شده است. این پلتفرم با شناسایی چالش‌های کلیدی، از جمله عدم شناخت از ظرفیت‌های داخلی و نبود مسیر ارتباطی مشخص، توانسته است ارتباطی پایدار میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز تراز اول علمی و فناوری کشور برقرار کند.